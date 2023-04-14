Їм знову не догодили: стало відомо, чому Гаррі та Меган так довго тягли з відповіддю на запрошення на коронацію

Всіх, звичайно ж, цікавить питання, чому герцог та герцогиня Сассекські так довго не відповідали на запрошення короля. Інсайдери розповіли, що Гаррі затримався з відповіддю на запрошення на коронацію, тому що він був стурбований тим питанням, де йому доведеться сидіти. Йому чи їм із Меган.

Меган та Гаррі з членами королівської родини / Фото: Associated Press

Як пише Daily Mail, герцог Сассекський хотів дізнатися, який план розсадки гостей і до останнього тягнув із відповіддю. Було багато розмов про те, з ким Меган і Гаррі сидітимуть поруч, якщо прийдуть. І хто стоятиме за ними. Так оскільки такої інформації герцогу, зрозуміло, ніхто не надав, він повідомив, що на коронацію приїде без своєї дружини Меган.

Нагадаємо, коли Гаррі та Меган приїхали до Великої Британії на платиновий ювілей королеви Єлизавети II, вони приєдналися до інших членів королівської родини в соборі Святого Павла на службі подяки.

Собор Святого Павла / Фото: Associated Press

Але, що примітно і досить ніяково, вони сиділи з іншого боку нефа від Чарльза, Камілли, Вільяма та Кейт. З іншого боку – нічого дивного, адже вони склали повноваження членів королівської родини, які працюють на корону.

Однак, самолюбство пари, ймовірно, не може прийняти це як даність. А результат уже всім відомий.

Меган та Гаррі на ювілеї королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми зібрали для вас докладно інформацію про те, що відбуватиметься у день коронації Чарльза та Камілли 6 травня.

Читайте також: