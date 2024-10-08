Їсть це на обід: король Чарльз за рекомендацією лікарів увів до раціону один важливий продукт

Якщо раніше монарх вважав за краще не обідати, щоб провести цей час на свіжому повітрі, то тепер ввів у раціон новий продукт, який, як вважається, сприятливо впливає на травлення та допомагає при лікуванні раку.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королівський інсайдер розповів The Mail On Sunday про харчові звички монарха в період його одужання від раку, заявивши, що Чарльз тепер щодня їсть авокадо.

"З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідній час — перекус. Тепер він з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі", — каже інсайдер.

Донедавна Його Величність завжди пропускав обід через свій щільний графік роботи, а також часто обирав замість обіду прогулянку на свіжому повітрі. Але тепер серйозніше ставиться до свого харчування.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Авокадо відомий цілою низкою корисних поживних властивостей, включаючи магній, калій та жирні кислоти омега-3, які можуть творити дива: від зміцнення здоров'я серця до зниження ризику діабету та, як повідомляється, корисний навіть у боротьбі з раком.

Нещодавно, нагадаємо, стало відомо, що король Чарльз припиняє своє лікування від раку з дозволу лікарів.

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