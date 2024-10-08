Їсть це на обід: король Чарльз за рекомендацією лікарів увів до раціону один важливий продукт

Король Чарльз змінив деякі свої харчові звички.
Якщо раніше монарх вважав за краще не обідати, щоб провести цей час на свіжому повітрі, то тепер ввів у раціон новий продукт, який, як вважається, сприятливо впливає на травлення та допомагає при лікуванні раку.
Королівський інсайдер розповів The Mail On Sunday про харчові звички монарха в період його одужання від раку, заявивши, що Чарльз тепер щодня їсть авокадо.
"З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідній час — перекус. Тепер він з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі", — каже інсайдер.
Донедавна Його Величність завжди пропускав обід через свій щільний графік роботи, а також часто обирав замість обіду прогулянку на свіжому повітрі. Але тепер серйозніше ставиться до свого харчування.
Авокадо відомий цілою низкою корисних поживних властивостей, включаючи магній, калій та жирні кислоти омега-3, які можуть творити дива: від зміцнення здоров'я серця до зниження ризику діабету та, як повідомляється, корисний навіть у боротьбі з раком.
Нещодавно, нагадаємо, стало відомо, що король Чарльз припиняє своє лікування від раку з дозволу лікарів.
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