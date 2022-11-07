Їй 50, і вона носить міні: експертка розкрила секрет стрункості королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція протягом багатьох років правління її чоловіка короля Філіпа VI часто з'являється на публіці через свою королівську роботу. Багатьох шанувальників захоплює, що у свої 50 років королева-консорт сміливо може одягнути коротку сукню або шорти і має таку струнку і привабливу фігуру.

Тренерка зі здорового способу життя Симона Томас розповіла express.co.uk, як Летиції вдається залишатися такою привабливою жінкою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

"Не можна заперечувати, що королева Іспанії — приваблива жінка та гарний приклад для наслідування у світі, повному фільтрів та уявлень про те, що тільки молоді жінки привабливі.

Вона справляє враження яскравої жінки, яка серйозно ставиться до своєї роботи та ролі. Оскільки вона завжди на публіці, то добре працює над створенням власного іміджу, і я можу собі уявити, що від неї очікують, але це збільшує тиск, особливо коли вона стає старшою. Летиція, безумовно, струнка, завжди носить класичний одяг, що добре сидить, а її темне волосся сяє так, як багато хто тільки міг би мріяти", - каже експертка.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На її думку, королева використовує 28-денну протизапальну дієту доктора Перріконе, а саме їсть хорошу їжу, яка допомагає їй залишатися здоровою, не вдаючись водночас до надмірного схуднення.

Як і в багатьох інших дієтах, продукти, включно з хлібом, макаронами, пластівцями, рисом, всім смаженим, картоплею, чипсами, фруктовими соками та газованими напоями, заборонені, і, як повідомляється, Летиція випиває до трьох літрів води на день.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Оскільки дієта доктора Перріконе спрямована на омолодження та протизапальну дію, ми припускаємо, що вона дотримується дієти, багатої лососем, свіжими фруктами й овочами, а також корисними оліями, що є досить типовим для середземноморських країн, таких як Іспанія”.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На думку експертки, королева їсть звичайну їжу, але у неї, як у королівської особи, звичайно, є привілеї. Коли Летиція в поїздках або у неї занадто багато роботи, поряд із нею є людина, яка стежить за її харчуванням і нагадує, що Її Величності треба випити води.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

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