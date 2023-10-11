Їй 70 і вона має розкішний вигляд: розкрито секрет стрункості першої леді Франції Бріжит Макрон

У квітні перша леді Франції Бріжит Макрон відсвяткувала своє 70-річчя. Як дружині президента Макрона вдається мати такий чудовий вигляд і залишатися стрункою, кидаючи виклик віку?

Видання express дізналося секрет Бріжіт, яка сміливо може з'явитися на публіці в короткій сукні і на високих шпильках і почуватися мега-впевнено.

Перша леді займається спортом щодня, уникає нездорової їжі та споживає 10 видів фруктів та овочів на день.

В інтерв'ю журналу Women's Lifestyle Magazine S Бріжіт розкрила секрети своєї молодої зовнішності.

Бріжит Макрон із королевою Каміллою / Фото: Associated Press

"Я займаюся спортом по півгодини на день — сама, без тренера, дотримуюся збалансованої дієти і проводжу час за письмом та читанням", — прокоментувала вона.

Також повідомляється, що пані Макрон щодня з'їдає близько 10 видів фруктів та овочів, що вдвічі перевищує рекомендовану кількість, дотримуючись при цьому дієти, що складається з нежирного м'яса, салатів та риби.

Бріжит Макрон із чоловіком Еммануелем / Фото: Associated Press

В інтерв'ю The Telegraph французький шефкухар Єлисейського палацу Гійом Гомес розповів, що Макрони їдять за день.

"Їхня єдина умова - 10 фруктів і овочів на день для мадам Макрон і "жодної шкідливої їжі" для її чоловіка (її прохання, а не його)". Він додав: "По можливості ми подаємо до столу президента тільки французькі продукти. Віддаємо перевагу місцевим продуктам, виробленим менш як 100 км від Парижа".

Бріжит Макрон із Володимиром та Оленою Зеленськими / Фото: Associated Press

До того ж не секрет, що французи особливо вміють контролювати порцій. Вони їдять повільно, мало та скромно. Очевидно, що Бріжит не вживає багато рафінованих вуглеводів і оброблених продуктів, а може взагалі цього уникає. Результат, як кажуть, на обличчя і на фігуру.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжіт Макрон і кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тренується королева Летиція.

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