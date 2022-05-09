Їй було 36 років: померла невістка ексміністра юстиції України

Їй було 36 років: померла невістка ексміністра юстиції України

Померла видавчиня журналу L'Officiel Austria - Світлана Лавринович.

Несподівано померла невістка колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича і видавчиня L'Officiel Austria - Світлана Лавринович. Трагічну новину повідомив в Instagram її чоловік Максим Лавринович. Причину смерті він не назвав.

Прощання зі Світланою відбудеться на Кіпрі, де вона провела свої останні дні.

"Наша любов і життя Світлана не прокинулася вчора вранці. Прощання відбудеться 11.05.2022 в Лімасолі, Кіпр. Спочивай з миром", – написав Максим.

До слова, Лавринович була видавчинею та засновницею модних глянців L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco та L'Officiel Cyprus.

"З тяжким серцем ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої, прекрасної та енергійної матері, дружини та ділового партнера Світлани Лавринович. Ми просимо вас поважати приватне життя сім'ї Лавриновичів у цей скрутний час і молитися за Світлану та її сім'ю", – написали на сторінці австрійського глянцю в Instagram.

Нагадаємо, з життя пішов відомий український письменник Сергій Дяченко, відомий багатьом за низкою романів у жанрі фентезі та фантастики.

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