Їй було важко пересуватися: у палаці вирішили проблему Єлизавети ІІ з мобільністю

Їй було важко пересуватися: у палаці вирішили проблему Єлизавети ІІ з мобільністю

95-річна королева має труднощі з пересуванням, але цю проблему вирішили.

Західні ЗМІ повідомляють, що монархиня отримала в подарунок баггі вартістю 62 000 фунтів стерлінгів два тижні тому і вже покаталася на ньому своїми особистими володіннями у Віндзорському замку.

Це автомобіль для гольфу, який має захист від будь-якої негоди, а також має інформаційний екран, повідомляє Sun Online. У палаці кажуть, що цей засіб підходить ідеально. Єлизавета II вже проїхалася на багі разом зі своїми собаками.

Засіб пересування називається Queen Mobile, перебуває у палаці вже два тижні і активно використовується. Автомобіль був збудований данською фірмою Garia. Модель "Courtesy" може розвивати максимальну швидкість 43 милі на годину із запасом ходу 50 миль, перш ніж її потрібно буде перезарядити за допомогою літієвої батареї.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Він оснащений дверима "захисту від негоди", що означає, що королева не ризикує застудитися, перебираючись із одного крила маєтку до іншого. У ньому є екран планшета з картами та оновленнями погоди, холодильник на випадок, якщо Її Величності знадобиться перекусити, і навіть динаміки Bluetooth.

Очевидно, що королева воліла б ходити на публічні виступи пішки, але нині вона відчуває складнощі з мобільністю. Співробітники палацу кажуть: "Розум королеви, як і раніше, "гострий, як бритва", і вона не планує зрікатися престолу".

Незважаючи на проблеми з пересуванням, королева сподівається відвідати поминальну службу з герцогом Единбурзьким у Вестмінстерському абатстві 29 березня.

Читайте також: