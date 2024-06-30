Їй це ні до чого: чому леді Луїза Віндзор не хоче працювати на корону

Старша дочка герцога та герцогині Единбурзьких – леді Луїза Віндзор – намагається уникати надмірної уваги публіки і тому є причина.

Зараз 20-річна дівчина продовжує навчання в Університеті Сент-Ендрюс – місці, де познайомилися Кейт та Вільям Уельські.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

На початку цього місяця леді Луїза взяла участь у заході Trooping the Colour – параді на честь дня народження короля Чарльза III. Королівська експерта Елісон Ланкастер заявила, що Луїза, швидше за все, ніколи не стане королівською особою, яка працює на корону, оскільки знає, що її "безжально аналізуватимуть" у всіх аспектах її життя.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

"Леді Луїза, ймовірно, знає, що її нещадно вивчатимуть під найбільшим у світі мікроскопом — її зовнішність, відносини і так далі. Кожен відвертий момент — це потенційний піар-вогнище, яке потрібно стримувати", — цитує слова експертки express.co .uk.

Після того, як королю Чарльзу та принцесі Уельській поставили діагноз раку, була широко поширена думка, що монарх може запросити на посади членів сім'ї, що працюють на корону інших родичів – сестер Йоркських чи леді Луїзу. Але зараз дочка Софі та Едварда, герцогині та герцога Единбурзьких зосереджена на навчанні, а її мати неодноразово говорила публічно, що Луїза, швидше за все, не працюватиме на корону.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому леді Луїза не має титулу принцеси.

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