Їй допоміг адвокат принца Чарльза: суд ухвалив рішення про долю принцеси Хаї, що втекла від чоловіка

Багаторічна судова тяганина, в якій східна принцеса Хая боролася за право на розлучення та опіку над двома дітьми завершилася.

У вівторок, 21 грудня, Високий суд Лондона зобов'язав колишнього чоловіка принцеси Хаї — шейха Мохаммеда Аль Мактума, еміра Дубая виплатити понад 700 мільйонів доларів колишній дружині, яка ще 2019 року втекла до Великої Британії забравши з собою двох дітей – дочку Джалілу та сина Заєда.

Принцеса Хая та емір Дубая / Associated Press

Справа виявилася резонансною, оскільки тривала роками. І ось, нарешті, Високий суд Лондона виніс свій вердикт і присудив одноразову виплату у розмірі 251,5 мільйонів фунтів стерлінгів принцесі Хаї та ще 290 мільйонів фунтів стерлінгів буде виплачено як гарантію утримання дітей пари — 14-річної Джаліли та 9-річної Заєда. Як пише BBC, загальна сума виплат становитиме понад 700 мільйонів доларів.

Принцеса Хая / Getty Images

Принцесі Хаї також мають бути виплачені суми для покриття витрат на утримання двох об'єктів нерухомості вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Це будинок поруч із Кенсінгтонським палацом у Лондоні, а також її головна резиденція в Егхемі, графство Суррей. Адвокатка Хаї — Фіона Шеклтон, яка займалася шлюборозлучним процесом принца Чарльза і принцеси Діани 1996 року, добре попрацювала і змогла домогтися, щоб суд ухвалив, що шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум повинен сплатити рахунки за броньовані автомобілі, приватні літаки, щоб забезпечити безпеку принцеси Хаї та її дітей. Для цього суд визначив бюджет в 11 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Що цікаво, Хая переживає за своє життя не просто так, адже була викрита у зраді, саме від себе самого шейх і має захистити колишню дружину. Також передбачені витрати на відпустку, зарплату персоналу та свійських тварин.

Принцеса Хая та її адвокатка Фіона Шеклтон / Associated Press

Рішення суду не лише заслуга адвокатки Хаї. Суддя Високого суду дізнався, що шейх Мохаммед організував викрадення однієї зі своїх дочок – принцеси Шамси 2000 року. Це сталося в Кембриджі, після того, як дівчина втекла з Дубая. Також втечу намагалася зробити ще одна дочка шейха – принцеса Латіфа, її впіймали біля берегів Індії та повернули назад додому. А ще колишній чоловік Хаї зламав її телефон, і телефони її адвокатів, і намагався придбати землю поряд із маєтком Хаї у Сурреї.

Нагадаємо, влітку 2019 весь світ дізнався про втечу принцеси від 70-річного еміра Дубая Мохаммеда Аль Мактума. Хая звернулася до Високого суду в Лондоні (у Британії вона попросила притулку) з проханням визнати її шлюб із шейхом Мохаммедом насильницьким, розлучили їх та видати їй та їхнім дітям спеціальні ордери, які забезпечили б безпеку їхніх життів та здоров'я. Нагадаємо, після втечі дружини Мохаммед звинуватив її у зраді з британським охоронцем їхньої родини і заявив, що має намір повернути їхніх спільних дітей до Дубаю.

Емір Дубайя Мохаммед Аль Мактум / Associated Press

Читайте також: