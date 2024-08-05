Їй дозволили поїздку: принцеса Кейт збирається у відпустку із сім'єю

Зараз сім'я перебуває в Анмер-голі в Норфолку, але в середині серпня збирається приєднатися до короля Чарльза і родини в шотландському маєтку Балморал.

Принц Вільям та принцеса Кейт візьме дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї і вирушить до Шотланлії, щоб провести залишок літа з рештою членів королівської родини.

Вперше про це ексклюзивно повідомило видання Daily Express минулого місяця, а пізніше в Mail on Sunday з'явилася інформація про те, що вона та принц Вільям продовжать свою щорічну традицію — вирушать у серпні до Шотландії, цитує express.co.uk.

Принцеса Уельська з родиною / Фото: Associated Press

Виникали питання про те, чи зможе Кейт досить добре почуватися, щоб здійснити поїздку в королівський шотландський маєток, але, ймовірно, лікарі їй дозволили таку поїздку.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз провів кілька днів на початку місяця в замку Мей, де в ці вихідні відвідав Ігри горян, а потім зупинився у своєму власному будинку Біркголл на території маєтку, де у далекому 2005 році провів медовий місяць зі своєю дружиною Каміллою.

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