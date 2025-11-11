ТСН у соціальних мережах

Їй дуже пасує: королева Летиція одягла сукню з рукавами три чверті та торочкою

Королева Летиція з чоловіком вирушили з триденним державним візитом до Китаю.

Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

11 листопада королева Летиція відвідала культурний захід у парку на честь 150-річчя від дня народження іспанського поета Антоніо Мачадо, оскільки він є одним із найпопулярніших іспанських авторів, яких найбільше читають і перекладають у Китаї. Після цього королева зустрілася з поетами, письменниками та іншими культурними діячами.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція мала елегантний і яскравий вигляд, і вкотре довела, чому її часто називають однією з найкрасивіших європейських королівських осіб. Її Величність одягла малинову твідову сукню міді з рукавами три чверті, торочками та силуетом, що підкреслював фігуру.

Волосся вона розпустила і доповнила лук практичними і зручними туфлями на підборах і сумкою від Carolina Herrera, яка у неї одна з улюблених. Аби не змерзнути, королева також одягла легке пальто чорного кольору.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

