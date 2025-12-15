ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Їй дуже пасує: норвезька принцеса носить зачіску, як у принцеси Кейт

Норвезька принцеса теж любить сколювати волосся бантами.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Майбутня королева Норвегії — спадкова принцеса Інгрід Олександра — відвідала разом зі своїми батьками, кронпринцом Гоконом та кронпринцесою Метте-Маріт, нещодавню церемонію вручення Нобелівської премії миру у мерії Осло.

Кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

21-річна дівчина, яка приїхала додому з Австралії, де вивчає політику в Сіднейському університеті, з’явилася на церемонії у темно-синій сукні-сорочці, яку доповнила туфлями-човниками на підборах, а довге волосся заколола у зачіску і скріпила темно-синім бантом.

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Такі зачіски останнім часом полюбила носити і британська принцеса Кейт, а також їх носить її 10-річна дочка — принцеса Шарлотта.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Загалом банти в гардеробі королівських осіб не така вже й рідкість, цього року багато хто з них носив такі аксесуари.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie