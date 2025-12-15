- Дата публікації
Їй дуже пасує: норвезька принцеса носить зачіску, як у принцеси Кейт
Норвезька принцеса теж любить сколювати волосся бантами.
Майбутня королева Норвегії — спадкова принцеса Інгрід Олександра — відвідала разом зі своїми батьками, кронпринцом Гоконом та кронпринцесою Метте-Маріт, нещодавню церемонію вручення Нобелівської премії миру у мерії Осло.
21-річна дівчина, яка приїхала додому з Австралії, де вивчає політику в Сіднейському університеті, з’явилася на церемонії у темно-синій сукні-сорочці, яку доповнила туфлями-човниками на підборах, а довге волосся заколола у зачіску і скріпила темно-синім бантом.
Такі зачіски останнім часом полюбила носити і британська принцеса Кейт, а також їх носить її 10-річна дочка — принцеса Шарлотта.
Загалом банти в гардеробі королівських осіб не така вже й рідкість, цього року багато хто з них носив такі аксесуари.