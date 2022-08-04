Їй дуже подобається: стало відомо, яким видом спорту займається принцеса Шарлотта

Днями всі розчулювалися чарівною принцесою Шарлоттою, яку Кейт та Вільям Кембриджські несподівано взяли з собою на Ігри Співдружності в Бірмінгемі.

7-річна принцеса Шарлотта стала зіркою Мережі через свої нові фото, зроблені під час Ігор Співдружності у Бірмінгемі. Вона була разом із батьками на заході у вівторок.

Під час візиту принцеса подивилася змагання з плавання, а також відвідала хокейний матч. Шарлотта також приєдналася до своїх батьків на заході SportsAid, щоб дізнатися про програму підготовки наступного покоління спортсменів до майбутніх змагань.

Під час цього заходу юна принцеса розповіла, що її улюблений вид спорту — гімнастика, пише Hello!

"Їй дуже, дуже подобалося спостерігати за плаванням, але вона цікавиться гімнастикою, і хоча вдома вони пробують багато різних видів спорту, я розумію, коли я запитав її про спорт, вона дуже легко відповіла і сказала: "Це гімнастика, яка мені подобається ", — розповідає очевидець.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

На Іграх принцеса Шарлотта з'явилася у сукні з білим коміром від Rachel Riley та білих сандалях від La Coqueta і своїм образом та поведінкою всіх зачарувала.

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

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