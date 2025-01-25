Їй личить цей образ: Меланія Трамп продемонструвала нове вбрання у стилі мілітарі

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп потрапили під приціл фотографів під час розмови з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

Вони прибули на борту Air Force One у міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса у п'ятницю, 24 січня 2025 року.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Президент був того дня у своєму улюбленому синьому костюмі та білій сорочці, а ось перша леді віддала перевагу стилю мілітарі. 54-річна Меланія одягла чорні обтислі штани, які носила в поєднанні з чорним топом і курткою від Club Monaco в армійському стилі.

Також на Меланії того дня були черевики на шнурках від Xappeal, чорна кепка та стильні окуляри-авіатори від бренду Victoria Beckham.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Раніше того ж дня пара відвідала Північну Кароліну, щоб зустрітися з постраждалими від урагану Гелен, який вирував у цьому регіоні у вересні 2024 року. На Меланії тоді була тепла дута куртка кольору хакі та шапка.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

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