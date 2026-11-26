Принцеса Айко / © Getty Images

Реклама

Японська принцеса Айко завершила свій п’ятиденний офіційний візит до Сінгапуру. Донька імператора Нарухіто та імператриці Масако прибула до токійського аеропорту Ханеда, де її зустріли представники Управління імператорського двору.

Для повернення додому принцеса обрала елегантне вбрання волошкового кольору. На ній був приталений однобортний жакет із застібкою на один ґудзик і декоративними ґудзиками на манжетах, а також сукня А-силуету завдовжки нижче колін.

Реклама

Принцеса Айко / © Getty Images

Аутфіт Айко доповнила чорними туфлями-човниками на невисоких підборах і чорним шкіряним клатчем. У руках вона також тримала білі рукавички.

Реклама

Волосся принцеса зібрала в акуратну зачіску, залишивши спереду чубчик, і зробила легкий макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Шию вона прикрасила перловим намистом, вуха — сережками-кільцями з перлинами, а на лацкані жакета прикріпила витончену сріблясту брошку з перлиною.

Поїздка до Сінгапуру стала другим офіційним закордонним візитом принцеси Айко. Вона відбулася з нагоди 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Сінгапуром.

Нагадаємо, під час поїздки до Сінгвпуру принцеса Айко продемонструвала образ у пудрово-рожевому костюмі з фактурної тканини з делікатним блиском.

Новини партнерів