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Їй личить цей колір: принцеса Айко у волошковому вбранні з’явилася в аеропорту
Донька японського імператора продемонструвала елегантний образ у красивому відтінку синього.
Японська принцеса Айко завершила свій п’ятиденний офіційний візит до Сінгапуру. Донька імператора Нарухіто та імператриці Масако прибула до токійського аеропорту Ханеда, де її зустріли представники Управління імператорського двору.
Для повернення додому принцеса обрала елегантне вбрання волошкового кольору. На ній був приталений однобортний жакет із застібкою на один ґудзик і декоративними ґудзиками на манжетах, а також сукня А-силуету завдовжки нижче колін.
Аутфіт Айко доповнила чорними туфлями-човниками на невисоких підборах і чорним шкіряним клатчем. У руках вона також тримала білі рукавички.
Волосся принцеса зібрала в акуратну зачіску, залишивши спереду чубчик, і зробила легкий макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Шию вона прикрасила перловим намистом, вуха — сережками-кільцями з перлинами, а на лацкані жакета прикріпила витончену сріблясту брошку з перлиною.
Поїздка до Сінгапуру стала другим офіційним закордонним візитом принцеси Айко. Вона відбулася з нагоди 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Сінгапуром.
Нагадаємо, під час поїздки до Сінгвпуру принцеса Айко продемонструвала образ у пудрово-рожевому костюмі з фактурної тканини з делікатним блиском.