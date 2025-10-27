ТСН у соціальних мережах

Суспільство
74
1 хв

Їй можна в білому вбранні: красива королева Матильда з чоловіком-королем приїхала на зустріч до Папи Римського

Бельгійський король Філіп та королева Матильда прибули з візитом до Папи Римського до Ватикану.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп, Папа Римський Лев XIV та королева Матильда

Король Філіп, Папа Римський Лев XIV і королева Матильда / © Getty Images

Це вже третій візит монархів за кілька тижнів на аудієнцію до Папи Римського Лева XIV. Днями з візитом до Ватикану приїжджали король Великої Британії Чарльз та королева Камілла, а також король Йорданії Абдалла II та королева Ранія.

Королева Матильда є однією з тих семи жінок, яким дозволено з’являтися на зустрічах з Папою в білому вбранні. Цей привілей є тільки у обраних католичок із королівських династій.

Королева Матильда і король Філіп у Ватикані / © Associated Press

Королева Матильда в Ватикані / © Associated Press

Матильда одягла молочно-білу сукню на запах довжини міді з тонким поясом на талії, взула пісочні туфлі-човники на підборах, а на голові у неї була мереживна біла хустка. Волосся Її Величність зібрала в зачіску і зробила легкий макіяж, а також одягла перлинні сережки-висячки, улюблений годинник та браслет. Король Філіп вирішив одягнути темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку.

Король Філіп, Папа Римський Лев XIV і королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп у Ватикані / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, які образи обирала для зустрічей із Папою Римським покійна королева Єлизавета ІІ.

74
