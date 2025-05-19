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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Час на прочитання
1 хв

Їй не дозволено носити біле: королева Максима в чорній сукні з’явилася на інтронізації Папи Римського

Королева Нідерландів була присутня на Святій месі на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима представляла нідерландську королівську родину та короля Віллема-Олександра на заході, що відбувся у Ватикані 18 травня.

Інаугураційна меса відбулася на площі Святого Петра.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима була одягнена в чорну сукню і чорну мереживну накидку на голову — так звану мантилью. Нідерландській королеві на відміну від її колег із Бельгії, Іспанії, Монако та Люксембургу не дозволяється носити білі вбрання на аудієнціях у Папи Римського.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Докладніше про те, кому ж можна бути в білому на подібних заходах, ми писали раніше в матеріалі.

Нагадаємо, буквально днем раніше — 17 травня — королева Максима відсвяткувала своє 54-річчя. Королівський палац у Instagram привітав Її Величність з днем народження, опублікувавши нове портретне фото.

Королева Максима / © Instagram королівської родини Нідерландів

Королева Максима / © Instagram королівської родини Нідерландів

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