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Їй не дозволено носити біле: королева Максима в чорній сукні з’явилася на інтронізації Папи Римського
Королева Нідерландів була присутня на Святій месі на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.
Королева Максима представляла нідерландську королівську родину та короля Віллема-Олександра на заході, що відбувся у Ватикані 18 травня.
Інаугураційна меса відбулася на площі Святого Петра.
Королева Максима була одягнена в чорну сукню і чорну мереживну накидку на голову — так звану мантилью. Нідерландській королеві на відміну від її колег із Бельгії, Іспанії, Монако та Люксембургу не дозволяється носити білі вбрання на аудієнціях у Папи Римського.
Докладніше про те, кому ж можна бути в білому на подібних заходах, ми писали раніше в матеріалі.
Нагадаємо, буквально днем раніше — 17 травня — королева Максима відсвяткувала своє 54-річчя. Королівський палац у Instagram привітав Її Величність з днем народження, опублікувавши нове портретне фото.