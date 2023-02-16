Їй не щастить із жовтими сукнями: конфуз принцеси Кейт, який із нею трапляється часто

З принцесою Уельською часто відбуваються конфузи на публічних заходах, але про це рідко пишуть у західній пресі.

Особливо часто не щастить Кетрін із сукнями. Не те щоб це якась тотальна невдача, але так часто відбувається, що на заходах, які проходять на свіжому повітрі вітер так і норовить підняти поділ спідниці Кетрін і виставити принцесу в незручному світлі.

Якось так сталося, коли Кейт із чоловіком Вільямом прибула до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні на Ямайці. Тоді Кейт та Вільям відвідували Беліз, Ямайку та Багами від імені Її Величності Королеви з нагоди платинового ювілею.

Кетрін того дня була у жовтій сукні міді від бренду Roksanda. Від конфузу, спричиненого вітром, принцесу вберегла лише довжина подола сукні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

До речі, з жовтими сукнями Кейт особливо не щастить. Якось дружині принца Вільяма довелося ловити сукню в присутності незнайомих солдатів. Добре, що чоловіки з гумором поставилися до ситуації, і не подали вигляду, що щось пішло не так.

А нещодавно ми розповідали про кумедний конфуз, який стався із взуттям принцеси Уельської та її реакцію на інцидент.

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