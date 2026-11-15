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Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
2 хв

Їй незабаром 80 років: королева Камілла несподівано висловилася про старіння

У четвер дружина короля Чарльза влаштувала в Кларенс-гаусі прийом на честь лауреата Букерівської премії 2026 - письменника М. Джона Гаррісона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла та письменник М. Джон Гаррісон

Королева Камілла та письменник М. Джон Гаррісон / © Associated Press

Під час цього прийому лауреата Букерівської премії, письменника М. Джона Гаррісона, королева Камілла зробила зворушливе зауваження про старіння.

79-річна Камілла відзначала вручення Букерівської премії 2026 року та перший рік проведення Дитячої Букерівської премії у Кларенс-гаусі у центрі Лондона.

Вона зустрілася з 81-річним Джоном, який у понеділок отримав премію за свій антиутопічний роман «Кінець всього», ставши літнім лауреатом за всю історію.

Свій перший роман він написав 1971 року, але до цього писав уже 10 років, і розповів Каміллі, що на написання книжки, яка отримала премію, пішло до 15 років, оскільки були "багато перерв і поновлень роботи", пише Hello!.

Корольова Камілла, письменник М. Джон Гаррісон та Габі Вуд, виконавча директорка фонду Букерівської премії / © Associated Press

Корольова Камілла, письменник М. Джон Гаррісон та Габі Вуд, виконавча директорка фонду Букерівської премії / © Associated Press

Камілла сказала: "І ось, будь ласка, бінго", привітавши його з перемогою і додавши: "Ви пишете вже дуже давно".

Говорячи про досягнення успіху на даному етапі своєї кар'єри, він сказав Каміллі: "У зрілому віці це дійсно захоплююче".

Після прийому він додав, що в нього відбулася зворушлива розмова з королевою про старіння. Він сказав: "Ми говорили про те, що вік автоматично вважається обмеженням, і ми говорили про те, що найчудовіше в тому, що зі мною сталося, - це те, що можна почати пізно, і ми сміялися з цього".

Королева Камілла та письменник М. Джон Гаррісон / © Associated Press

Королева Камілла та письменник М. Джон Гаррісон / © Associated Press

Він сказав королеві, що це доводить, що вік не є перешкодою для успіху. Камілла відповіла йому: «Я повністю з вами згодна. Ми точно ще не закінчили!».

Камілла, якій наступного року виповниться 80 років, як і раніше, веде активне суспільне життя.

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