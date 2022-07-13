Їй пасує: герцогиня Корнуольська у новій сукні-сорочці з'явилася на публіці

Сьогодні Її Високість продемонструвала ще один образ, який їй дуже личить. Камілла прибула разом із принцом Чарльзом на зустріч із артистками Табернаклі, щоб відсвяткувати повернення Ноттінг-Гілського карнавалу після перерви через пандемію коронавірусу. Захід відбувся у Лондоні.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська приїхала на свято у зеленій сукні-сорочці із чорною шнурівкою на талії, доповнивши аутфіт бежевими туфлями на танкетці.

З прикрас сьогодні на Каміллі був золотий ланцюжок з декількома медальйонами, золоті сережки цікавої форми, а також кілька її улюблених золотих браслетів на зап'ясті, фітнес-браслет, та каблучки (заручальна та весіль). Зачіска також була ідеальною, а макіяж максимально природний.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз одягнув світло-сірий костюм, до якого підібрав білу сорочку, блакитну краватку та чорні туфлі-оксфорди.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вчора принц Уельський, нагадаємо, супроводжував свою матір королеву Єлизавету II на аудієнції у Віндзорському замку, де Її Величність вручала нагороди співробітникам Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства.

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