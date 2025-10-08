- Дата публікації
Їй пасує: королева Летиція з’явилася з новою зачіскою на публіці
Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI перебуває з візитом у Брюсселі.
Ми вже писали, що причиною поїздки стало відкриття Europalia, престижного культурного фестивалю, гостем якого цього року є Іспанія.
У Бельгії королівське подружжя тепло вітали король Філіп та королева Матильда.
Образи королеви Летиції під час офіційних поїздок завжди є розкішними. А цього разу Летиція продемонструвала ще й нову зачіску.
Обравши сукню від Giorgio Armani, як осмислену данину поваги Джорджіо Армані, що пішов з життя лише кілька тижнів тому, королева доповнила лук вишуканими сережками-висячками з кольоровим камінням, туфлями-слінгбеками та клатчем Magrit.
Також Летиція мала виразний макіяж очей і губ і красиву нову зачіску. Довге натуральне волосся королева розпустила і зробила гладке укладання, частину волосся закріпивши невидимкою з одного боку. Образ вийшов гарний, а обличчя відкрите, що добре підкреслювало макіяж і прикраси королеви.
Минулого тижня, нагадаємо, ми бачили королеву Летицію у ефектній шкіряній спідниці рожевого кольору, коли вона відвідувала світську церемонію.