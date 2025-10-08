Їй пасує: королева Летиція з’явилася з новою зачіскою на публіці

Королева Летиція / © Getty Images

Ми вже писали, що причиною поїздки стало відкриття Europalia, престижного культурного фестивалю, гостем якого цього року є Іспанія.

У Бельгії королівське подружжя тепло вітали король Філіп та королева Матильда.

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Образи королеви Летиції під час офіційних поїздок завжди є розкішними. А цього разу Летиція продемонструвала ще й нову зачіску.

Обравши сукню від Giorgio Armani, як осмислену данину поваги Джорджіо Армані, що пішов з життя лише кілька тижнів тому, королева доповнила лук вишуканими сережками-висячками з кольоровим камінням, туфлями-слінгбеками та клатчем Magrit.

Король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Також Летиція мала виразний макіяж очей і губ і красиву нову зачіску. Довге натуральне волосся королева розпустила і зробила гладке укладання, частину волосся закріпивши невидимкою з одного боку. Образ вийшов гарний, а обличчя відкрите, що добре підкреслювало макіяж і прикраси королеви.

Королева Летиція / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, ми бачили королеву Летицію у ефектній шкіряній спідниці рожевого кольору, коли вона відвідувала світську церемонію.