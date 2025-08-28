ТСН у соціальних мережах

Суспільство
184
1 хв

Їй пасує: королева Мері з’явилася на публіці в образі в дусі принцеси Кейт

Королева Данії Мері з’явилася на публічному заході у сукні, яку б точно оцінила принцеса Уельська Кетрін.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Нині Її Величність королева Мері та Його Величність король Фредерік X зперебувають у круїзі містами Данії. Днями Мері з’явилася на одному із заходів у сукні ME+EM кремово-білого кольору у дрібний горох та з акцентом на талії.

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Цей британський бренд люблять багато королівських осіб. Зокрема принцеса Уельська Кейт носила рожеву сукню-сорочку від цієї марки, а потім у ній же з’явилася на Royal Ascot у її мама Керол Міддлтон.

До речі, в гардеробі принцеси Уельської є інша подібна біла сукня в горох від Alessandra Rich. Тому ми впевнені, що Кейт точно оцінила б цей образ королеви Мері.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вам показували схожі образи принцеси Кейт та королеви Мері.

