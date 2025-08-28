- Дата публікації
-
- Суспільство
- 184
- 1 хв
Їй пасує: королева Мері з’явилася на публіці в образі в дусі принцеси Кейт
Королева Данії Мері з’явилася на публічному заході у сукні, яку б точно оцінила принцеса Уельська Кетрін.
Нині Її Величність королева Мері та Його Величність король Фредерік X зперебувають у круїзі містами Данії. Днями Мері з’явилася на одному із заходів у сукні ME+EM кремово-білого кольору у дрібний горох та з акцентом на талії.
Цей британський бренд люблять багато королівських осіб. Зокрема принцеса Уельська Кейт носила рожеву сукню-сорочку від цієї марки, а потім у ній же з’явилася на Royal Ascot у її мама Керол Міддлтон.
До речі, в гардеробі принцеси Уельської є інша подібна біла сукня в горох від Alessandra Rich. Тому ми впевнені, що Кейт точно оцінила б цей образ королеви Мері.
