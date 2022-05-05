Їй пасує: Мей Маск одягла жакет і блузку з красивою вишивкою від українських брендів

Їй пасує: Мей Маск одягла жакет і блузку з красивою вишивкою від українських брендів

Мама Ілона Маска знову підтримала українських виробників.

Мей Маск з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує нашу країну. Вона популяризує одяг від українських брендів, регулярно виходячи у ньому у світ.

Сьогодні бізнесвумен відвідала конференцію у Лос-Анджелесі, де з'явилася у красивій білій блузці з вишивкою від українського бренду Kris Maran, на плечі вона накинула білий жакет від української дизайнерки Gasanova. Верх Маск скомбінувала з рваними джинсами.

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"У Лос-Анджелесі на конференції @toscamusk @passionflix. #Passioncon. На щастя, був час наздогнати мою казкову подругу @irenamedavoy.

В українській курткі @gasanova.brand та сорочці @kris_maran", - написала Мей, додавши хештег #SupportUkrainianDesigners.

Нагадаємо, нещодавно Маск в ефектній червоній сукні вище колін від Gasanova відвідала прем'єру мінісеріалу "Пропозиція" у Нью-Йорку.

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