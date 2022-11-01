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Їй пасує: прессекретарка Байдена в рожевій сукні вийшла до журналістів

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Їй пасує: прессекретарка Байдена в рожевій сукні вийшла до журналістів

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила свій гардероб гарним яскравим вбранням.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на брифінгу у Вашингтоні. Вона, як завжди, ретельно продумала свій аутфіт, у якому з'явилася на роботі.

Цього разу Карін обрала яскраву рожеву сукню-футляр, яка дуже їй пасувала.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила своїми фірмовими кучерями та макіяжем із бежево-персиковими тінями і рожевим блиском на губах. У вухах були улюблені золоті сережки-пусети.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін любить яскраві кольори, тому її часто можна побачити у вбраннях соковитих відтінків. Приміром, нещодавно вона прийшла на пресбрифінг у жакеті кольору ківі.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1040
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