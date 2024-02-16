Їй пасує: прессекретарка Байдена у рожевому джемпері з пікантним декольте вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр потішила своїм новим образом, у якому вона зявилася на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін одягла яскраво-рожевий джемпер із пікантним декольте, який дуже їй пасує. Верх вона скомбінувала з широкими штанями кольору вареного м'яса з чорним поясом і срібною пряжкою. Взута вона була у чорні замшеві туфлі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій аутфіт прессекретарка доповнила фірмовою зачіскою з кучерями, улюбленим макіяжем із персиковими тінями і чорним олівцем та сережками з кільцями, прикрашеними камінням.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін прийла на роботу у картатому жакеті з накладними кишенями, блузці лавандового кольору і темно-бежевих штанях-палацо.

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