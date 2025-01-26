Їй пасує: принцеса Кейт надихнулася образами Одрі Гепберн

Багато знаменитостей захоплюються образами принцеси Уельської, але й у неї є ті, ким надихається вона.

Одного разу під час візиту до Будинку уряду Британської Колумбії в Канаді принцеса Кейт з'явилася в червоній сукні довжини міді на бретельках, яка відрізнялася асиметричним квадратним вирізом із обтислим ліфом, затягнутою талією та пишною спідницею. Принцеса поєднувала вбрання з червоними замшевими човниками та червоним металевим клатчем, а також зібрала волосся в низький пучок.

Принцеса Уельська, 2016 рік, Канада / Фото: Getty Images

Акторка Одрі Гепберн 1955 року носила схожу сукню у поєднанні з білими рукавичками.

Одрі Гепберн, 1955 рік / Фото: Getty Images

Раніше ми вже показували інший образ принцеси Кейт, коли вона з'явилася на параді Trooping the Color 2024 року в Лондоні на честь дня народження короля Чарльза і була одягнена у перешиту сукню від Jenny Packham з бантом на грудях, яку носила кілька разів 2023 року.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 року / Фото: Getty Images

Цей її образ тоді порівняли зі знаменитою чорно-білою сукнею Одрі Гепберн із фільму "Моя прекрасна леді". Вбрання Кейт тоді доповнила капелюхом Philip Treacy.

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

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