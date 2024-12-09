Їй пасує: принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон

Данська принцеса Марі, яку часто плутають із данською королевою Мері, приєдналася до королівського подружжя Данії у палаці Крістіансборг на спеціальному банкеті на честь державного візиту президента Єгипту.

48-річна дружина принца Йоагіма — принцеса Марі — з'явилася на банкеті в блискучій смарагдовій сукні в підлогу і діамантовій тіарі принцеси Дагмар (фамільна коштовність, подарована Марі її свекрухою, коли вона приєдналася до данської королівської сім'ї. Дорогоцінна прикраса належала данській королівській сім'ї протягом поколінь), - пише Hello!.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

Марі доповнила свій сяйливий комплект аксесуарів гарною парою сережок-висячок, розпустила і зачесала назад своє каштанове волосся і зробила виразний вечірній макіяж. У неї також було кілька браслетів на зап'ясті, каблучка зі смарагдом на пальці та чорний клатч у руці.

Кілька років тому ми бачили схожий образ принцеси Уельської у смарагдовій мерехтливій сукні від Jenny Packham, яку Кейт носила на Королівському вар'єте 2021 року. Також принцеса одягала її під час королівського турне Пакистаном два роки тому, 2019 року. Кейт носила вбрання без тіари.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми зібрали для вас п'ять самих мерехтливих суконь принцеси Уельської.

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