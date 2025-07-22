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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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153
Час на прочитання
1 хв

Їй пасує: принцеса Габріелла заплела волосся, як любить робити принцеса Шарлотта

Днями на святкуванні 20-річчя правління князя Монако Альбера II його 10-річна донька Габріелла з’явилася на публіці з новою зачіскою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Габріелла та принцеса Шарлотта

Принцеса Габріелла та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Для літньої прогулянки принцесі Габріеллі заплели косу, використовуючи для цього частину волосся, і доповнили зачіску квітами. Образ перетворився на чарівний вінок із живих білих квітів, заплетених у косу.

Квіти чудово поєднувалися з білою сукнею принцеси Габріелли та босоніжками Dolce & Gabbana, які взула дівчинка.

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Королівські шанувальники одразу ж почали обговорювати, що Габріелла наслідує приклад 10-річної принцеси Шарлотти Уельської, яка любить з’являтися на публіці в подібних образах.

Донька Кейт Міддлтон і принца Вільяма вже багато років носить косу та навіть має два фірмові варіанти цієї зачіски.

Принцеса Шарлотта також відома тим, що заплітає волосся назад по одній косі з кожного боку голови, а потім зав’язує коси стрічкою або сплітає їх у довшу косу, також зав’язуючи бантом. Звісно, зачіску вона робить не сама, можливо, за це відповідає її мама Кейт або стиліст з волосся.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

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