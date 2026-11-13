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Їй пасує: принцеса Кейт продемонструвала новий шоколадний відтінок волосся
Королівські шанувальники звернули увагу на новий відтінок волосся принцеси Уельської Кетрін.
Її Високість відвідала громадську лікарню "Чейз" (The Chase Community Hospital) у Бордоні, де з'явилася у новому розкішному костюмі від Bella Freud. Для цього виходу вона вибрала жакет Saint James та штани Tweed Slim Kim від цього бренду.
Кетрін вирішила підібрати аксесуари в тон смужці на костюмі, обравши кашеміровий джемпер винного відтінку від Kiltane, туфлі-човники Gianvito Rossi 'Gianvito 85' з гострим носом з бордової замші та свою улюблену сумку сезону - Smythson 'Day Cross-Body Bag.
Також ми не могли не звернути увагу на волосся Кетрін. З літа принцеса демонструвала помітні світлі пасма, а для цього виходу, схоже, вона пофарбувала волосся більш насиченим шоколадним відтінком.
Після літнього балаяжу, світлих «вигорілих» пасм та експериментів з техніками плавного змішування відтінків, Кетрін повернулася до глибшого, теплого шоколадно-каштанового кольору з глянцевим, дзеркальним блиском. Стилісти відзначають, що такий щільний пігмент ідеально контрастує з осіннім гардеробом та важкими фактурами на кшталт твіду для осінньо-зимового сезону.
Принцеса зробила м'який бічний проділ і фірмові вільні хвилі, які починаються приблизно від рівня вилиць і підборіддя і плавно спадають на плечі, м'яко обрамляючи обличчя.