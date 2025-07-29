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Їй пасує: принцеса Шарлотта повторила образ своєї мами Кейт
Образ принцеси Шарлотти, в якому вона нещодавно з’явилася на чемпіонаті Євро-2025 у Швейцарії, порівнюють із луком її матері принцеси Кейт.
10-річна принцеса Шарлотта мала невимушений вигляд в сукні Guess у горошок, коли вона приїхала на фінал жіночого чемпіонату Європи-2025 у неділю ввечері разом зі своїм батьком принцом Вільямом.
Схоже, юна королівська особа бере приклад із модного стилю її мами Кейт. Темно-синю сукню міді з воланами та в горошок від Alessandra Rich принцеса Уельська носила на Вімблдонський тенісний турнір 2022 року. Тоді принцеса відвідувала фінал турніру у чоловічому одиночному розряді у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні.
Принцеса Шарлотта, до речі, теж любить теніс і цього року знову склала компанію своїми батьками на Вімблдонському теннісному турнірі.
Раніше, нагадаємо, ми показували модні дублі Кейт Міддлтон та її дочки принцеси Шарлотти.