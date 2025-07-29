Їй пасує: принцеса Шарлотта повторила образ своєї мами Кейт

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

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10-річна принцеса Шарлотта мала невимушений вигляд в сукні Guess у горошок, коли вона приїхала на фінал жіночого чемпіонату Європи-2025 у неділю ввечері разом зі своїм батьком принцом Вільямом.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Схоже, юна королівська особа бере приклад із модного стилю її мами Кейт. Темно-синю сукню міді з воланами та в горошок від Alessandra Rich принцеса Уельська носила на Вімблдонський тенісний турнір 2022 року. Тоді принцеса відвідувала фінал турніру у чоловічому одиночному розряді у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Шарлотта, до речі, теж любить теніс і цього року знову склала компанію своїми батьками на Вімблдонському теннісному турнірі.

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Раніше, нагадаємо, ми показували модні дублі Кейт Міддлтон та її дочки принцеси Шарлотти.