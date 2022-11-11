Їй пасує: три виходи принцеси Уельської, які демонструють, що вона бере приклад з Єлизавети II

Модні експерти зауважили, що останнім часом принцеса Уельська використовує одну хитрість у виборі образів для публічних виходів, якою також користувалася королева Єлизавета ІІ.

Експертка зі стилю Міранда Голдер вважає, що принцеса Уельська почала використовувати лайфгак, яким протягом багатьох років користувалася королева, щоб мати стильний і дорогий вигляд, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нещодавно Кетрін приїжджала до Дитячого центру Colham Manor у Гіллінгдоні, для цього виходу вона вибрала довге оливково-зелене пальто від Hobbs, сукню в тон, туфлі на підборах та клатч Jimmy Choo. Образ був монохромним, а Кетрін була дуже стильною.

А під час візиту до Скарборо принцеса одягла пальто верблюжого кольору M&Co з в'язаною сукнею, що обтискає, доповнила образ коричневими туфлями-човниками від Ralph Lauren, сумкою Demelier, коричневим плетеним поясом від Bowden і сережками британського бренду Accessori.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Експертка пояснила, що монохромні виходи завжди дуже вдалі, якщо добре підібрані. Королева завжди вибирала монохромні луки для появи на публіці, тільки любила яскраві кольори, щоб її було видно здалеку. Кетрін слідує цьому ж принципу, вибираючи водночас не таку кольорову гаму. І це робить її трохи схожою на королеву Єлизавету ІІ.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Ще ми бачили Кетрін у повністю червоному аутфіті, коли вона приїжджала на стадіон DW у Вігані. Того дня на принцесі було пальто від Alexander McQueen, яке вона поєднала з бордовою водолазкою та спідницею, а також високими замшевими чоботями на стійких підборах. Як бачите, носити яскраве вбрання Кейт теж вдається чудово.

Читайте також: