"Їй подобалися невдачі": колишня прессекретарка Єлизавети II розповіла цікаву деталь про характер королеви

Цього місяця королеві Великої Британії Єлизаветі II, яка правила найдовше в країні, могло б виповнитись 98 років.

На жаль, королева Єлизавета II померла 2022 року, коли їй було 96, але колишні її співробітники все ще з теплотою згадують монархиню.

Колишня прессекретарка королеви, а також помічниця особистого секретаря монархині Саманта Коен в інтерв'ю австралійській газеті The Herald Sun розповіла трохи про той період свого життя та характер Єлизавети II.

"У королеви не було его, їй було так комфортно в собі, але їй подобалося, коли щось йшло не так. Якщо торт не розрізався або меморіальна дошка не відкривалася, бо все було так ідеально організовано, це пожвавлювало її життя, коли щось йшло не так, — згадує експрацівниця королівського палацу, цитує її слова express.co.uk.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Саманта бачила королеву майже щодня протягом майже десяти років, навіть мала власну спальню у Віндзорському замку. Одного разу її запросили з родиною до Балморалу та Сандрінгема.

"Ми з королевою багато розмовляли. Я сумую за нею, вона була особливою жінкою", — згадує Коен. І каже, що саме робота на королеву була її найулюбленішою роботою за все життя. "Це були щасливі часи, бо королева була у чудовій формі", — каже вона.

Королева Єлизавета II та її дочка принцеса Анна / Фото: Getty Images

2018 року її перевели на роботу особистим секретарем герцога та герцогині Сассекських. Але вже за рік вона пішла, заявивши, що це було схоже на роботу з підлітками. 2020 року Сассекські ухвалили рішення залишити королівську родину і переїхали до США.

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