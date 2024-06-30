Їй скоро до пологового будинку: розглядаємо рідкісні вагітні виходи принцеси Раджви

Нещодавно королева Йорданії Ранія, вітаючи свого старшого сина Хусейна з 30-річчям опублікувала його нове фото з дружиною. Раджва була одягнена в золотисту сукню з короткими рукавами від Rabanne, що підкреслює її великий живіт. У вухах принцеси були золоті сережки, на зап'ясті браслет і кілька каблучок на пальцях. Очевидно, що первісток пари народиться вже зовсім скоро, а шанувальники королівської родини Йорданії досі не знають, хто ж це буде – хлопчик чи дівчинка, бо пара зберігає це в таємниці.

Принцеса Раджва та принц Хусейн / Фото: Getty Images

Раніше сам принц Хусейн опублікував фото разом із дружиною, яка була зроблена під час святкування 25-річного перебування на престолі його батька – короля Абдалли II. Тоді Раджва відвідала урочистості разом із чоловіком і з'явилася на публіці у червоній сукні з вишивкою від бренду із Саудівської Аравії HONAYDA (сама Раджва народилася у Саудівській Аравії). Сукня з накидкою, яка розшита бісером, підкреслювала вже великий вагітний живіт принцеси.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

А на початку червня йорданський королівський палац опублікував перші фотографії вагітної Раджви. Знімки було опубліковано в арабському журналі Sayidaty. На фотографіях чарівна принцеса позує в червоній легкій сукні від бренду Alice + Olivia з рукавами, що розлітаються, і плісуванням. Доповнила вона цей образ прикрасами від французького бренду Rainbow K Jewelry, ніжним макіяжем та романтичною зачіскою з легкими кучерями.

Принцеса Раджва/фото: Sayidaty

Також раніше принцесу бачили під час шопінгу в Аммані, але тоді її живіт був ще не таким великим. Раджва має чудовий вигляд, хоч і воліє якомога рідше з'являтися на публіці під час вагітності. З чим це пов'язано, не відомо, але ми сподіваємося, що принцеса почувається чудово. І чекаємо на новини про народження первістка йорданської королівської пари.

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