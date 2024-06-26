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Їй сьогодні 19: нідерландські монархи поділилися фото дочки принцеси Алексії

Їй сьогодні 19: нідерландські монархи поділилися фото дочки принцеси Алексії

Королева Максима з дочкою принцесою Алексією / Фото: Associated Press

Середній дочці королеви Максими та короля Віллема-Олександра – принцесі Алексії сьогодні виповнюється 19 років.

З цієї нагоди в королівському акаунті в Instagram нідерландських монархів поділилися новим фото іменинниці та підписали знімок:

"Принцеса Алексія сьогодні святкує свій 19-й день народження".

Дівчина зображена на фото напівбоком, у неї розпущене волосся та легкий макіяж очей. Вона усміхається на камеру.

Алексія – друга дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими, онука принцеси Беатрікс. Вона з'явилася на світ 26 червня 2005 року у госпіталі Броново у Гаазі. У неї є дві сестри – старша – принцеса Оранська Катаріна-Амалія, спадкоємиця нідерландського трону та молодша – принцеса Аріана.

Як і її батько, принцеса навчалася в United World Colleges в Уельсі, який закінчила минулого літа, отримавши диплом Міжнародного бакалаврату.

Нідерландська королівська родина / © Associated Press
Нідерландська королівська родина / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали 15 цікавих фактів про королеву Нідерландів Максиму – маму принцеси Алексії.

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