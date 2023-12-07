Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Їй сьогодні 20: палац поділився новим фото принцеси Катаріни-Амалії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Їй сьогодні 20: палац поділився новим фото принцеси Катаріни-Амалії

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Принцесі Нідерландській Катаріні-Амалії сьогодні виповнюється 20 років.

З цього приводу палац поділився фото Її королівської Високості, зроблене на честь її дня народження.

На знімку старша дочка королеви Максими і короля Віллема-Олександра зображена в чорному штанному костюмі від Marina Rinaldi, у неї на шиї сяє тонка золота прикраса, біляве волосся розпущене, кілька каблучок на пальцях і яскравий манікюр на нігтях, а на обличчі легкий макіяж.

Раніше ми присвятили Катарыні-Амалії цілий матеріал, в якому розповіли, що чекає на неї від моменту сходження на трон після батька-короля. Хоча сама принцеса стверджує, що зовсім не хоче очолювати престол і бажає своєму батькові Віллему-Олександру довгих років життя.

Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Беатрікс (колишня королева Нідерландів та бабуся Катаріни-Амалії) / © Getty Images
Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Беатрікс (колишня королева Нідерландів та бабуся Катаріни-Амалії) / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
346
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація