Їй сьогодні 30: кронпринц Хусейн зворушливо привітав дружину принцесу Раджву з днем народження

Принцесі Раджве аль-Хусейн виповнюється 30 років. Її чоловік спадковий принц Хусейн опублікував з цього приводу фотографію своєї дружини і написав:

"Нехай Бог продовжує благословляти та зміцнювати зв'язок між нами. З Днем Народження, Раджва".

На знімку, опублікованому в особистому акаунті Хусейна, вони з дружиною зображені разом. Принц стоїть позаду, а принцеса на передньому плані. Вона одягнена у червону сукню, а в руках тримає золотий клатч Bottega Veneta. Її волосся зібране в зачіску, на обличчі гарний макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.

Нагадаємо, 10 квітня королівський будинок Йорданії оголосив про те, що принц Хусейн і принцеса Раджва чекають на народження первістка, який має з'явитися на світ вже цього літа.

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