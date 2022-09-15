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Їй сьогодні 50: красива королева Летиція вийшла у світ з чоловіком Філіпом VI

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Їй сьогодні 50: красива королева Летиція вийшла у світ з чоловіком Філіпом VI

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI та його дружина королева Летиція вчора виконували свої королівські обов'язки і з'явилися разом на публіці.

Вони побували в університетській лікарні Гвадалахарі у Гвадалахарі. На публіці знову з'явилися в захисних масках на обличчях, оскільки пандемія коронавірусу продовжує лютувати.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images
Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Одягнена королева Летиція була у білу об'ємну блузку з квітковою вишивкою, білі штани-кльош з високою талією та блакитні мюлі на стійких підборах та з відкритими носами.

У королеви було розпущене волосся, гарний макіяж на обличчі, а у вухах – сережки-висячки у вигляді пелюсток. На пальці сяяла позолочена каблучка від Karen Hallam – подарунок дочок, який Летиція не знімає.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у сірому костюмі, до якого підібрав світлу сорочку в тонку смужку та зелену краватку з дрібним квітковим принтом.

Зазначимо, сьогодні, 15 вересня, королева Іспанії Летиція святкує свій 50-річний ювілей.

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