Їй сьогодні 50: норвезький королівський палац опублікував нове фото кронпринцеси Метте-Маріт

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт сьогодні святкує ювілей. Їй виповнилося 50 років.

З нагоди свята королівський палац опублікував нове фото дружини кронпринца Гокона – майбутнього короля Норвегії. У підписі йдеться:

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

"Сьогодні день народження кронпринцеси Метте-Маріт!", — написано в повідомленні. Автором знімку є фотограф Душан Релджін.

Кронпринцеса одягнена в трикотажний пуловер красивого молочного кольору, а її біляве волосся розпущене і укладене гарними кучерями.

Нагадаємо, кронпринцеса зараз переживає непростий період, оскільки її старшого 27-річного сина Маріуса Хойбі звинуватили у насильстві. Від того часу, як на початку серпня дівчина хлопця викликала поліцію через інцидент у її квартирі за участю Маріуса, про його особисте життя, проблеми з наркотиками та алкоголем стало відомо широкому загалу.

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Маріусом / Фото: Getty Images

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