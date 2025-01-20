Їй сьогодні 52: бельгійський палац поділився новим фото королеви Матильди

Сьогодні дві іменинниці, які святкують свої дні народження.

Британській герцогині Софі виповнилося 60 років – ювілей. А бельгійська королева Матильда святкує 52-річчя.

Бельгійський королівський палац поділився новою фотографією іменинниці.

"Сьогодні королеві виповнюється 52 роки. Дякую за всі теплі привітання з днем ​​народження цієї зими!", — йдеться у підписі під фото, на якому Матильда зображена у чорному пуховику та молочно-білому светрі з високою горловиною. У неї гарне укладання та макіяж на обличчі.

Королева Матильда / Фото: Instagram Бельгійської королівської родини

Матильда дочка бельгійського графа Патріка Анрі д'Удекем д'Акоза та польської графині Анни Марії Коморовської. До Бельгії родина переїхала, коли Мальтида була ще дитиною.

Матильда – дипломована психологиня та логопединя. Вона закінчила на відмінно недержавний інститут Марії Гапс у Брюсселі (спеціальність – логопедія), а також Лувенський католицький університет (спеціальність – психологія).

Спадковий принц Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною на тенісному корті 1996 року. Їхні зустрічі та побачення ретельно приховувалися наступні три роки.

Королева Матильда та король Філіп у Парижі / Фото: Getty Images

Одружилися Матильда та Філіп 4 грудня 1999 року, а 21 липня 2013 року, після зречення короля Альберта II та сходження на престол її чоловіка Філіпа, здобула титул королеви-консорту. У пари є четверо дорослих дітей.

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