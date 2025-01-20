Їй сьогодні 52: бельгійський палац поділився новим фото королеви Матильди

Сьогодні дві іменинниці, які святкують свої дні народження.
Британській герцогині Софі виповнилося 60 років – ювілей. А бельгійська королева Матильда святкує 52-річчя.
Бельгійський королівський палац поділився новою фотографією іменинниці.
"Сьогодні королеві виповнюється 52 роки. Дякую за всі теплі привітання з днем народження цієї зими!", — йдеться у підписі під фото, на якому Матильда зображена у чорному пуховику та молочно-білому светрі з високою горловиною. У неї гарне укладання та макіяж на обличчі.
Матильда дочка бельгійського графа Патріка Анрі д'Удекем д'Акоза та польської графині Анни Марії Коморовської. До Бельгії родина переїхала, коли Мальтида була ще дитиною.
Матильда – дипломована психологиня та логопединя. Вона закінчила на відмінно недержавний інститут Марії Гапс у Брюсселі (спеціальність – логопедія), а також Лувенський католицький університет (спеціальність – психологія).
Спадковий принц Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною на тенісному корті 1996 року. Їхні зустрічі та побачення ретельно приховувалися наступні три роки.
Одружилися Матильда та Філіп 4 грудня 1999 року, а 21 липня 2013 року, після зречення короля Альберта II та сходження на престол її чоловіка Філіпа, здобула титул королеви-консорту. У пари є четверо дорослих дітей.
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