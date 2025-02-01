Їй сьогодні 60: палац Монако привітав принцесу Стефанію з ювілеєм

Старшій сестрі князя Монако Альбера ІІ – принцесі Стефанії – сьогодні виповнюється 60 років. Палац привітав її у Instagram, опублікувавши фото.

Стефанія – молодша дочка князя Монако Реньє III та голлівудської кіноакторки Грейс Келлі. Член княжої родини Монако.

Саме Стефанія була в автомобілі за кермом якого була її мати Грейс, коли вони потрапили в автокатастрофу 13 вересня 1982 року. Внаслідок цієї аварії княгиня Грейс зазнала травм не сумісних із життям, а у принцеси Стефанії був серйозний перелом шиї.

У юні роки Стефанія проходила стажування у будинку моди Крістіана Діора під керівництвом Марка Боана. З 1985 по 1987 рік випускала колекцію купальників та пляжного одягу під маркою Pool Position.

Принцеса Стефанія / Фото: Instagram княжої родини Монако

Також вона є почесною членкинею організаційного комітету Фонду принцеси Грейс у США та очолює організаційний комітет Театру принцеси Грейс. Від 2005 року є головою організаційного комітету Міжнародного фестивалю цирку у Монте-Карло. А від 2003 року Стефанія створила асоціацію "Жінки проти СНІДу".

Стефанія має троє дорослих дітей. І вона часто бере участь у різноманітних заходах княжої родини Монако.

Читайте також:

Княгиня Монако Грейс Келлі (15 фото)