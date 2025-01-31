Їй сьогодні 87: нідерландський палац опублікував нове фото принцеси Беатрікс

Принцесі Нідерландів Беатрікс сьогодні виповнюється 87 років.
Беатрікс – колишня королева та мати короля Віллема-Олександра – народилася 31 січня 1938 року. Вона стала королевою після зречення матері, королеви Юліани, а 2013 року зреклася престолу на користь сина, принца Віллема-Олександра. До і після зречення носила та носить титул принцеси Нідерландів.
Королівський палац привітав принцесу, опублікувавши її портретне фото.
"Сьогодні принцеса Беатрікс святкує свій 87-й день народження", — коротко написано під портретом автора Джеммі Вуд-Біннендійка.
Нагадаємо, вчора, 30 січня, іменинниками були король Іспанії Філіп VI, король Йорданії Абдалла II та його молодший син – принц Хашим.
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