Їй сьогодні 87: нідерландський палац опублікував нове фото принцеси Беатрікс

Принцесі Нідерландів Беатрікс сьогодні виповнюється 87 років.

Беатрікс – колишня королева та мати короля Віллема-Олександра – народилася 31 січня 1938 року. Вона стала королевою після зречення матері, королеви Юліани, а 2013 року зреклася престолу на користь сина, принца Віллема-Олександра. До і після зречення носила та носить титул принцеси Нідерландів.

Королівський палац привітав принцесу, опублікувавши її портретне фото.

"Сьогодні принцеса Беатрікс святкує свій 87-й день народження", — коротко написано під портретом автора Джеммі Вуд-Біннендійка.

Принцеса Беатрікс / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

Нагадаємо, вчора, 30 січня, іменинниками були король Іспанії Філіп VI, король Йорданії Абдалла II та його молодший син – принц Хашим.

Читайте також: