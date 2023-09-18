Їй сьогодні два роки: чоловік принцеси Беатріс опублікував перше фото їхньої дочки Сієнни

Сьогодні доньці принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці виповнюється два роки.

Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці народилася 18 вересня 2021 року і стала первістком для принцеси Йоркської Беатріс і другою дитиною для її чоловіка Едоардо.

У соцмережах її батьки не діляться знімками доньки, але сьогодні на честь дня народження Сієнни її батько не стримався і опублікував миле фото дівчинки хоч і зі спини.

"З днем народження, мала. Ти щодня приносиш нам стільки любові та радості", — написав у підписі до знімку Едоардо.

Маленька Сієнна зазнімкована в милій квітковій сукні, босоніж і в крислатому капелюсі з червоними полями.

Нагадаємо, Беатріс та Едоардо минулого тижня разом з'являлися на публіці. Вони відвідали Vogue World у Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні, а принцеса справила фурор своїм образом на червоній доріжці.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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