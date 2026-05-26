Їй стало гірше: чоловік кронпринцеси Метте-Маріт повідомив тривожну інформацію про стан здоров'я дружини

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Спадковий принц Норвегії Гокон сповістив шанувальникам королівської родини про стан здоров'я своєї дружини. У вівторок, спілкуючись із журналістами, 52-річний принц розповів, що стан здоров'я принцеси Метте-Маріт ще більше погіршився від моменту її останньої появи на публіці на параді на честь Дня Конституції Норвегії кілька тижнів тому.

Кронпринцеса Метте-Маріт страждає від легеневого фіброзу — захворювання, що викликає прогресуюче рубцювання легень і наростаюче утруднення дихання, яке в останні місяці погіршилося. Ліків від легеневого фіброзу не існує, пише express.

Під час свого попереднього публічного виходу кронпринцеса з'явилася з портативним кисневим балоном, але від того часу її здоров'я ще погіршилося.

А кілька місяців тому стало відомо, що лікарі вирішили включити спадкову принцесу до списку очікування на пересадку легень, про що публічно повідомляв королівський палац.

