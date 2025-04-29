Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Реклама

Хто така інфанта Софія, чому вона не носить титул принцеси, чим займається і де навчається, ми розповідали раніше в нашому матеріалі «запасна» принцеса.

Королівський палац Іспанії представив нові фото іменинниці на своїй сторінці в Instagram і написав:

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

«Фотографії Її Королівської Високості інфанти Софії, яка сьогодні досягла повноліття».

Реклама

Дівчина одягнена у блакитну сорочку та сині штани, її волосся розпущене, а на обличчі легкий денний макіяж. Позувала Софія, сидячи з різних ракурсів, переважно напівбоком, а також стоячи.

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Сьогодні, нагадаємо, також святкує день народження принцеса Данії Бенедикте. Данський палац ділився її новою портретною фотографією.

Інфанта Софія / © Getty Images Інфанта Софія / © Getty Images Інфанта Софія / © Getty Images Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images Інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / © Getty Images Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини