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Їй сьогодні 18: іспанський королівський палац поділився фото іменинниці — інфанти Софії
Молодшій дочці королеви Летиції та короля Філіпа VI — Софії — сьогодні виповнюється 18 років.
Хто така інфанта Софія, чому вона не носить титул принцеси, чим займається і де навчається, ми розповідали раніше в нашому матеріалі «запасна» принцеса.
Королівський палац Іспанії представив нові фото іменинниці на своїй сторінці в Instagram і написав:
«Фотографії Її Королівської Високості інфанти Софії, яка сьогодні досягла повноліття».
Дівчина одягнена у блакитну сорочку та сині штани, її волосся розпущене, а на обличчі легкий денний макіяж. Позувала Софія, сидячи з різних ракурсів, переважно напівбоком, а також стоячи.
Сьогодні, нагадаємо, також святкує день народження принцеса Данії Бенедикте. Данський палац ділився її новою портретною фотографією.