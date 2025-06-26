ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
3664
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Їй сьогодні 20: нідерландський палац поділився новим фото іменинниці — принцеси Алексії

У нідерландському королівстві сьогодні свято.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / © Getty Images

Середній дочці королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцесі Алексії — виповнюється 20 років.

Дівчинка народилася 26 червня 2005 року у госпіталі Броново у Гаазі та отримала ім’я Алексія Юліана Марсела Лаурентін. Вона є молодшою сестрою спадкової принцеси та майбутньої королеви Нідерландів — Катаріни-Амалії.

Під час народження вона здобула титул Її королівська Високість принцеса Нідерландів та принцеса Орансько-Нассауська і посідає друге місце в лінії наслідування престолу Нідерландів.

Палац уже встиг поділитись новою фотографією іменинниці.

«Сьогодні принцеса Алексія святкує свій 20-й день народження», — йдеться у повідомленні нідерландського палацу у підписі під новим фото.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія / © Getty Images

Раніше ми детальніше розповідали, що відомо про середню дочку королеви Максими та короля Віллема-Олександра і, хто вона така.

