Їй сьогодні 20: нідерландський палац поділився новим фото іменинниці — принцеси Алексії
У нідерландському королівстві сьогодні свято.
Середній дочці королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцесі Алексії — виповнюється 20 років.
Дівчинка народилася 26 червня 2005 року у госпіталі Броново у Гаазі та отримала ім’я Алексія Юліана Марсела Лаурентін. Вона є молодшою сестрою спадкової принцеси та майбутньої королеви Нідерландів — Катаріни-Амалії.
Під час народження вона здобула титул Її королівська Високість принцеса Нідерландів та принцеса Орансько-Нассауська і посідає друге місце в лінії наслідування престолу Нідерландів.
Палац уже встиг поділитись новою фотографією іменинниці.
«Сьогодні принцеса Алексія святкує свій 20-й день народження», — йдеться у повідомленні нідерландського палацу у підписі під новим фото.
Раніше ми детальніше розповідали, що відомо про середню дочку королеви Максими та короля Віллема-Олександра і, хто вона така.