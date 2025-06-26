Принцеса Алексія / © Getty Images

Реклама

Середній дочці королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцесі Алексії — виповнюється 20 років.

Дівчинка народилася 26 червня 2005 року у госпіталі Броново у Гаазі та отримала ім’я Алексія Юліана Марсела Лаурентін. Вона є молодшою сестрою спадкової принцеси та майбутньої королеви Нідерландів — Катаріни-Амалії.

Під час народження вона здобула титул Її королівська Високість принцеса Нідерландів та принцеса Орансько-Нассауська і посідає друге місце в лінії наслідування престолу Нідерландів.

Реклама

Палац уже встиг поділитись новою фотографією іменинниці.

«Сьогодні принцеса Алексія святкує свій 20-й день народження», — йдеться у повідомленні нідерландського палацу у підписі під новим фото.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Раніше ми детальніше розповідали, що відомо про середню дочку королеви Максими та короля Віллема-Олександра і, хто вона така.