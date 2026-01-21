ТСН у соціальних мережах

Їй сьогодні 22: норвезький королівський палац поділився фото іменинниці — принцеси Інгрід Олександи

У норвезькій королівській родині сьогодні свято. День народження святкує спадкоємиця престолу – принцеса Інгрід Олександра.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Дівчинка народилася 21 січня 2004 року в Rikshospitalet в Осло і стала старшою дитиною кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Ще при народженні Інгрід Олександра здобула титул принцеси Норвегії. Вона посідає друге місце в лінії наслідування престолу Норвегії після свого батька - кронпринца Гокона.

З нагоди свята королівський палац опублікував світлини іменинниці, зроблені в Австралії.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

«Сьогодні принцесі Інгрід Олександрі виповнюється 22 роки! Зараз вона перебуває на канікулах у Норвегії, а в Австралії навчається», - йдеться у підписі.

Принцеса здобуває освіту в Сіднейському університеті та вивчає міжнародні відносини та політичну економіку.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Її дід король Гаральд V, відповідаючи на запитання преси про те, чому його онука вирішила вчитися за кордоном, сказав: «Ви отримаєте це назад із відсотками, коли вона повернеться додому, тож я думаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити навчатися і здобути освіту, перш ніж вона почне представляти інтереси».

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

