- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй сьогодні 22: норвезький королівський палац поділився фото іменинниці — принцеси Інгрід Олександи
У норвезькій королівській родині сьогодні свято. День народження святкує спадкоємиця престолу – принцеса Інгрід Олександра.
Дівчинка народилася 21 січня 2004 року в Rikshospitalet в Осло і стала старшою дитиною кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Ще при народженні Інгрід Олександра здобула титул принцеси Норвегії. Вона посідає друге місце в лінії наслідування престолу Норвегії після свого батька - кронпринца Гокона.
З нагоди свята королівський палац опублікував світлини іменинниці, зроблені в Австралії.
«Сьогодні принцесі Інгрід Олександрі виповнюється 22 роки! Зараз вона перебуває на канікулах у Норвегії, а в Австралії навчається», - йдеться у підписі.
Принцеса здобуває освіту в Сіднейському університеті та вивчає міжнародні відносини та політичну економіку.
Її дід король Гаральд V, відповідаючи на запитання преси про те, чому його онука вирішила вчитися за кордоном, сказав: «Ви отримаєте це назад із відсотками, коли вона повернеться додому, тож я думаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити навчатися і здобути освіту, перш ніж вона почне представляти інтереси».