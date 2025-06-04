- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй сьогодні 35 років: королева Бутану святкує день народження
Королева Бутану Джецун Пема сьогодні, 4 червня, святкує день народження. Її Величності виповнюється 35 років.
З цієї нагоди королівський будинок Бутану опублікував новий портрет королівської сім’ї.
На фотографії, зробленій минулого місяця французьким фотографом Стефаном Гладьє, зазнімковані король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, королева Джецун Пема та їхні діти — принц Джигме Намг’ял, принц Уг’єн та принцеса Сонам Янгден. Усі вони носять національний одяг своєї країни.
Нагадаємо, що також день народження 4 червня святкує принцеса Лілібет — дочка принца Гаррі та Меган Маркл. У день народження дитини герцогиня Сассекська опублікувала два нові знімки з нею.