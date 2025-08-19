ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Їй сьогодні 52: норвезький королівський палац поділився новим фото кронпринцеси Метте-Маріт

Дружина кронпринца Норвегії — принцеса Метте-Маріт — сьогодні святкує свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Королівський палац поділився за традицією новим портретним фото кронприцнеси, якій сьогодні виповнюється 52 роки.

«З днем народження кронпринцесу Метте-Маріт, яка сьогодні святкує 52-річчя», — йдеться у підписі під знімком, авторкою якого є фотографка Каріна Йогансен.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

На знімку кронпринцеса зображена в синьому вбранні та смугастому жилеті, її біляве волосся накручене локонами, на обличчі легкий макіяж і вона усміхається.

Зазначимо, зараз у Метте-Маріт не найлегший період. Її старшого сина — Маріуса Хойбі, якого вона народила ще до того, як зустріла свого майбутнього чоловіка кронпринца Гокона — може бути засуджено на десять років. Його звинувачують у зґвалтуванні та насильстві кількох жінок та ще низці правопорушень.

Кронпринцеса Метте-Маріт і її син Маріус Хойбі / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт і її син Маріус Хойбі / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie