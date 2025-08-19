Їй сьогодні 52: норвезький королівський палац поділився новим фото кронпринцеси Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Королівський палац поділився за традицією новим портретним фото кронприцнеси, якій сьогодні виповнюється 52 роки.

«З днем народження кронпринцесу Метте-Маріт, яка сьогодні святкує 52-річчя», — йдеться у підписі під знімком, авторкою якого є фотографка Каріна Йогансен.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

На знімку кронпринцеса зображена в синьому вбранні та смугастому жилеті, її біляве волосся накручене локонами, на обличчі легкий макіяж і вона усміхається.

Зазначимо, зараз у Метте-Маріт не найлегший період. Її старшого сина — Маріуса Хойбі, якого вона народила ще до того, як зустріла свого майбутнього чоловіка кронпринца Гокона — може бути засуджено на десять років. Його звинувачують у зґвалтуванні та насильстві кількох жінок та ще низці правопорушень.