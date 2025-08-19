- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй сьогодні 52: норвезький королівський палац поділився новим фото кронпринцеси Метте-Маріт
Дружина кронпринца Норвегії — принцеса Метте-Маріт — сьогодні святкує свій день народження.
Королівський палац поділився за традицією новим портретним фото кронприцнеси, якій сьогодні виповнюється 52 роки.
«З днем народження кронпринцесу Метте-Маріт, яка сьогодні святкує 52-річчя», — йдеться у підписі під знімком, авторкою якого є фотографка Каріна Йогансен.
На знімку кронпринцеса зображена в синьому вбранні та смугастому жилеті, її біляве волосся накручене локонами, на обличчі легкий макіяж і вона усміхається.
Зазначимо, зараз у Метте-Маріт не найлегший період. Її старшого сина — Маріуса Хойбі, якого вона народила ще до того, як зустріла свого майбутнього чоловіка кронпринца Гокона — може бути засуджено на десять років. Його звинувачують у зґвалтуванні та насильстві кількох жінок та ще низці правопорушень.