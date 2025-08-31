- Дата публікації
Їй сьогодні 55: чоловік і син королеви Ранії опублікували в Мережі нові знімки з нею
Сьогодні 55 років виповнюється королеві Йорданії Ранії — дружині теперішнього короля Абдалли II.
Король привітав свою дружину, опублікувавши їхнє нове спільне фото в королівському Instagram.
«Бажаємо Її Величності Королеві Ранії Аль Абдуллі багато щасливих днів з нагоди її дня народження», — йдеться у підписі під знімком.
На фото Ранія зображена у сукні з вишивкою, красивим об’ємним укладанням та макіяжем на обличчі. Король був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і бордову краватку.
Також знімком іменинниці поділився її син — кронпринц Хусейн на своїй сторінці у Instagram. На його фото королева одягнена у сіру сукню з оборкою на талії. Поруч із нею зображений син і невістка — принцеса Раджва.
«З днем народження, моя улюблена мати. Хай благословить тебе Бог!», — написав у підписі майбутній король.