Їй сьогодні 55: чоловік і син королеви Ранії опублікували в Мережі нові знімки з нею

Сьогодні 55 років виповнюється королеві Йорданії Ранії — дружині теперішнього короля Абдалли II.

Ольга Кузьменко
Король Абдалла II та королева Ранія

Король Абдалла II і королева Ранія / © Instagram короля Йорданії Абдалли II

Король привітав свою дружину, опублікувавши їхнє нове спільне фото в королівському Instagram.

«Бажаємо Її Величності Королеві Ранії Аль Абдуллі багато щасливих днів з нагоди її дня народження», — йдеться у підписі під знімком.

Король Абдалла II і королева Ранія / © Instagram короля Йорданії Абдалли II

Король Абдалла II і королева Ранія / © Instagram короля Йорданії Абдалли II

На фото Ранія зображена у сукні з вишивкою, красивим об’ємним укладанням та макіяжем на обличчі. Король був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і бордову краватку.

Також знімком іменинниці поділився її син — кронпринц Хусейн на своїй сторінці у Instagram. На його фото королева одягнена у сіру сукню з оборкою на талії. Поруч із нею зображений син і невістка — принцеса Раджва.

Кронпринц Хусейн, королева Ранія та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, королева Ранія та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

«З днем народження, моя улюблена мати. Хай благословить тебе Бог!», — написав у підписі майбутній король.

