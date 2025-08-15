Їй сьогодні 75: Букінгемський палац поділився милим дитячим відео принцеси Анни

Маленька принцеса Ганна на руках у матері принцеси Єлизавети / © Associated Press

На рідкісних кадрах з королівського архіву показані дитячі відео принцеси Анни, починаючи від дня її хрещення та до прогулянок у Балморалі та інших королівських резиденціях, а також першої зустрічі з кіньми, яких вона любить все життя.

«Світлі спогади напередодні 75-річчя принцеси… Кадри надані @ BritishFilmInstitute», — йдеться в підписі до відеоролика.

Також, нагадаємо, Букінгемський палац поділився новим портретним фото принцеси Анни на честь її ювілею. Знімок був зроблений фотографом Джоном Суоннеллом в парку Геткомб у резиденції принцеси Анни, де вона мешкає зі своєю родиною.

