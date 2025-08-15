- Дата публікації
Їй сьогодні 75: Букінгемський палац поділився милим дитячим відео принцеси Анни
Британська королівська родина поділилася ще й милим відео з нагоди 75-річчя принцеси Анни.
На рідкісних кадрах з королівського архіву показані дитячі відео принцеси Анни, починаючи від дня її хрещення та до прогулянок у Балморалі та інших королівських резиденціях, а також першої зустрічі з кіньми, яких вона любить все життя.
«Світлі спогади напередодні 75-річчя принцеси… Кадри надані @ BritishFilmInstitute», — йдеться в підписі до відеоролика.
Також, нагадаємо, Букінгемський палац поділився новим портретним фото принцеси Анни на честь її ювілею. Знімок був зроблений фотографом Джоном Суоннеллом в парку Геткомб у резиденції принцеси Анни, де вона мешкає зі своєю родиною.