ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Їй сьогодні 75: Букінгемський палац поділився милим дитячим відео принцеси Анни

Британська королівська родина поділилася ще й милим відео з нагоди 75-річчя принцеси Анни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Маленька принцеса Анна на руках у матері принцеси Єлизавети

Маленька принцеса Ганна на руках у матері принцеси Єлизавети / © Associated Press

На рідкісних кадрах з королівського архіву показані дитячі відео принцеси Анни, починаючи від дня її хрещення та до прогулянок у Балморалі та інших королівських резиденціях, а також першої зустрічі з кіньми, яких вона любить все життя.

«Світлі спогади напередодні 75-річчя принцеси… Кадри надані @ BritishFilmInstitute», — йдеться в підписі до відеоролика.

Також, нагадаємо, Букінгемський палац поділився новим портретним фото принцеси Анни на честь її ювілею. Знімок був зроблений фотографом Джоном Суоннеллом в парку Геткомб у резиденції принцеси Анни, де вона мешкає зі своєю родиною.

Принцеса Анна та її нове портретне фото на честь 75-річчя / © Getty Images

Принцеса Анна та її нове портретне фото на честь 75-річчя / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie