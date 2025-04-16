Їй сьогодні 85 років: палац Данії опублікував новий портрет королеви Маргрете II

Маргрете II / © Getty Images

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16 квітня королеві Данії Маргреті II, яка зреклася престолу 14 січня 2024 року, виповнюється 85 років. З такої нагоди Королівський палац випустив два нові офіційні портрети королеви, зроблені в палаці Фреденсборг.

На світлинах королева Маргрете зображена з брошкою «Дейзі», яку вона вперше одягла на власне весілля 1967 року. Прикраса їй дісталася від матері королеви Інгрід.

Брошку вона приколола до лаконічної фіолетовой сукні, яку раніше вже не раз носила, а також доповнила образ сережками такого ж дизайну, як і її брошка, високою зачіскою, окулярами та яскравим макіяжем.

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Нагадаємо, що брошка, яку носить колишня королева, дуже символічна, оскільки окрім того, що вона раніше належала її матері, ця прикраса також є іменною, адже у родинному колі та близькі друзі ласкаво звуть Маргрете «Дейзі», що перекладається як маргаритка. Тому у брошки така форма. Також маргаритка — національна квітка Данії. Це улюблена прикраса королеви.

Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Данська попелюшка Анне-Софі Торнсе Олесен та королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Associated Press Королева Маргрете II / © Getty Images